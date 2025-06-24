الثلاثاء 2025-06-24 10:52 ص
 

الجبهة الداخلية الإسرائيلية: رصد إطلاق صواريخ على حيفا

ل
أرشيفية
 
الثلاثاء، 24-06-2025 10:43 ص

الوكيل الإخباري- أعلنت الجبهة الداخلية الإسرائيلية رصد إطلاق صواريخ على حيفا، في حين قال الجيش الإسرائيلي إنه يتأهب لاعتراض صواريخ تستهدف إسرائيل.

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وقالت الجبهة الداخلية الإسرائيلية إن صفارات الإنذار تدوي في مناطق واسعة بشمال إسرائيل بعد رصد إطلاق صواريخ، ودعت الإسرائيليين للتوجه فورا إلى المناطق المحمية واتباع تعليمات الجبهة.


وكان المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي قال إنه "لا يزال هناك خطر ولا يوجد أي تغيير في تعليمات قيادة الجبهة الداخلية حاليا" وذلك رغم إعلان دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ.

 
gnews

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