الوكيل الإخباري- أعلنت الجبهة الداخلية الإسرائيلية رصد إطلاق صواريخ على حيفا، في حين قال الجيش الإسرائيلي إنه يتأهب لاعتراض صواريخ تستهدف إسرائيل.

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وقالت الجبهة الداخلية الإسرائيلية إن صفارات الإنذار تدوي في مناطق واسعة بشمال إسرائيل بعد رصد إطلاق صواريخ، ودعت الإسرائيليين للتوجه فورا إلى المناطق المحمية واتباع تعليمات الجبهة.