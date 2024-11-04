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الجبهة الداخلية الإسرائيلية: صفارات الإنذار تدوي في المنارة قرب حدود لبنان

ارشيفية
ارشيفية
الإثنين، 04-11-2024 11:44 م

الوكيل الإخباري- قال الجبهة الداخلية الإسرائيلية إن صفارات الإنذار دوت في المنارة بالقطاع الشرقي للحدود مع لبنان.

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ذكرت منصة إعلامية إسرائيلية، اليوم الاثنين، أنه سُمع انفجار على بعد عدة كيلومترات من بيت رئيس الحكومة الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في قيساريا. وأشارت الجبهة الداخلية الإسرائيلية إلى أن صفارات الإنذار دوت في المنارة في القطاع الشرقي للحدود مع لبنان.

 
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