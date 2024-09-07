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الجزائريون يتوجهون اليوم لصناديق الاقتراع لانتخاب رئيسهم

حوالي 24 مليون جزائري مدعوون لانتخاب الرئيس القادم
24 مليون جزائري مدعوون لانتخاب الرئيس القادم للبلاد
السبت، 07-09-2024 08:45 ص

الوكيل الإخباري- يتوجه 24 مليون جزائري، اليوم السبت، إلى صناديق الاقتراع للتصويت بالانتخابات الرئاسية التي يتنافس فيها 3 مرشحين ينحدرون من تيارات سياسية مختلفة.

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وتجري الانتخابات تحت الإشراف الكامل للسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات (هيئة دستورية) التي أنشئت عام 2019، وحلت محل السلطات العمومية (الإدارة) في خطوة إصلاحية رمت إلى ضمان نزاهة العمليات الانتخابية.


واختارت السلطة عبارة "ساهم في تثبيت المسار الديمقراطي الانتخابي" كشعار رسمي لهذا السباق، وأرادت من خلاله حث الناخبين على المشاركة القوية والإدلاء بأصواتهم.


وفي 21 مارس/آذار الماضي، قرر رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون تبكير تنظيم الانتخابات الرئاسية عن موعدها في ديسمبر/كانون الأول المقبل، وبرر ذلك "بأسباب تقنية محضة".


وتفتح صناديق الاقتراع ابتداء من الثامنة صباحا (7:00 بتوقيت غرينتش) وتغلق الثامنة مساءً.

 

الجزيرة

 
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