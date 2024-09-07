الجزائريون يتوجهون اليوم لصناديق الاقتراع لانتخاب رئيسهم

وتجري الانتخابات تحت الإشراف الكامل للسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات (هيئة دستورية) التي أنشئت عام 2019، وحلت محل السلطات العمومية (الإدارة) في خطوة إصلاحية رمت إلى ضمان نزاهة العمليات الانتخابية.
واختارت السلطة عبارة "ساهم في تثبيت المسار الديمقراطي الانتخابي" كشعار رسمي لهذا السباق، وأرادت من خلاله حث الناخبين على المشاركة القوية والإدلاء بأصواتهم.
وفي 21 مارس/آذار الماضي، قرر رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون تبكير تنظيم الانتخابات الرئاسية عن موعدها في ديسمبر/كانون الأول المقبل، وبرر ذلك "بأسباب تقنية محضة".
وتفتح صناديق الاقتراع ابتداء من الثامنة صباحا (7:00 بتوقيت غرينتش) وتغلق الثامنة مساءً.
-
أخبار متعلقة
-
اعصار الصين.. قتلى وجرحى و230 كلم/ساعة سرعة الرياح
-
الجيش الإسرائيلي: رصدنا إطلاق نحو 30 صاروخا
-
أميركا ستنسحب من العراق في سبتمبر 2025
-
مصرع 4 أشخاص بتحطم طائرة صغيرة في إنديانا الأمريكية
-
الجيش الأميركي: دمرنا مسيرة ومركبة تابعتين للحوثيين
-
إجلاء 420 ألف شخص في مقاطعة هاينان بجنوبي الصين مع اقتراب الإعصار "ياغي"
-
مصرع 17 طالبا وإصابة 13 آخرين في حريق بمدرسة داخلية في كينيا
-
تقرير: صيف 2024 الأشد حرارة على الإطلاق في العالم