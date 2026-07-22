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الجزائر: إجلاء أكثر من 100 مريض بعد وصول حرائق الغابات لأحد المستشفيات

علم الجزائر
الجزائر
 
الأربعاء، 22-07-2026 10:54 ص

الوكيل الإخباري-    أعلنت السلطات الجزائرية، اليوم الأربعاء، أن فرق الإنقاذ تمكنت من إجلاء أكثر من 100 مصاب من داخل مستشفى سرايدي بولاية عنابة، شرقي العاصمة الجزائرية، وذلك بعد وصول حرائق الغابات إلى محيط المستشفى.

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وبحسب وكالة الأنباء الجزائرية، قال وزير الداخلية الجزائري السعيد سعيود، خلال زيارة للمناطق المتضررة من الحرائق، إن المرضى نقلوا إلى مستشفى "البوني" بالتنسيق بين السلطات المحلية والطواقم الطبية والأجهزة الأمنية والحماية المدنية، مشيرًا إلى أن حالتهم الصحية مستقرة، وأن عملة الإجلاء تمت دون تسجيل أي خسائر بشرية.

 
 


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