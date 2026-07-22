الجزائر: إجلاء أكثر من 100 مريض بعد وصول حرائق الغابات لأحد المستشفيات

الوكيل الإخباري- أعلنت السلطات الجزائرية، اليوم الأربعاء، أن فرق الإنقاذ تمكنت من إجلاء أكثر من 100 مصاب من داخل مستشفى سرايدي بولاية عنابة، شرقي العاصمة الجزائرية، وذلك بعد وصول حرائق الغابات إلى محيط المستشفى.

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