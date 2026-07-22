الجزائر: إجلاء أكثر من 100 مريض بعد وصول حرائق الغابات لأحد المستشفيات

وبحسب وكالة الأنباء الجزائرية، قال وزير الداخلية الجزائري السعيد سعيود، خلال زيارة للمناطق المتضررة من الحرائق، إن المرضى نقلوا إلى مستشفى "البوني" بالتنسيق بين السلطات المحلية والطواقم الطبية والأجهزة الأمنية والحماية المدنية، مشيرًا إلى أن حالتهم الصحية مستقرة، وأن عملة الإجلاء تمت دون تسجيل أي خسائر بشرية.
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