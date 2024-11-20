الجزائر تتوعد بقرار جديد بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة

الوكيل الإخباري- قال المندوب الجزائري الدائم لدى الأمم المتحدة، السفير عمار بن جامع، إن اليوم هو "يوم حزين" للمجتمع الدولي بأكمله بعد أن فشل المجلس في اعتماد مشروع قرار كان من شأنه أن يحقق الحد الأدنى في توحيد المجلس.

اضافة اعلان



وأضاف بن جامع، أمام مجلس الأمن، أنه وبعد 5 أشهر من اعتماد القرار 2735 فإن قرار اليوم يخدم "فقط لكسر صمت المجلس المطبق"، مضيفا أن الدعوات لوقف إطلاق النار جاءت من كل أرجاء العالم، لكن شيئا لم يوقف آلة القتل الإسرائيلية.



وأضاف بن جامع أن "رسالة اليوم واضحة: إلى قوة الاحتلال الإسرائيلية، أن بإمكانها الاستمرار في الإبادة الجماعية، وفي العقاب الجماعي للشعب الفلسطيني مع إفلات تام من العقاب، كونهم يتمتعون بالحصانة".



وقال إن "الرسالة الثانية هي للشعب الفلسطيني مفادها أنه وبينما تقف الغالبية العظمى من العالم متضامنة مع محنتهم، لكن من المؤسف بأن الآخرين مازالوا غير مبالين بمعاناتهم".