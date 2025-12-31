الجزائر تغادر مجلس الأمن الدولي اليوم والبحرين خليفتها

وتضم تشكيلة المجلس اعتبارا من العام الجديد الأعضاء الخمسة دائمي العضوية في المجلس وهم المملكة المتحدة، والصين، والولايات المتحدة الأميركية، وفرنسا، والاتحاد الروسي، وعشرة غير دائمي العضوية يتم انتخابهم من قبل الجمعية العامة وهي: البحرين وجمهورية الكونغو الديمقراطية وليبريا ولاتفيا وكولومبيا بالإضافة الى الدنمارك واليونان وباكستان وبنما والصومال.
والدول التي ستغادر اليوم بالإضافة للجزائر هي: غيانا وجمهورية كوريا وسيراليون وسلوفينيا.
وحسب العرف المتبع، تتناوب الدول العربية على عضوية مجلس الأمن غير الدائمة بين القارتين الإفريقية والآسيوية.
