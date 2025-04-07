الجزائر تغلق مجالها الجوي أمام دولة مالي

وقالت وزارة الدفاع في بيان مقتضب "نظرا للاختراق المتكرر من طرف دولة مالي لمجالنا الجوي، قررت الحكومة الجزائرية غلق هذا الأخير في وجه الملاحة الجوية الآتية من دولة مالي أو المتوجهة إليها، وهذا ابتداء من لـ 7 أبريل (نيسان) 2025".
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