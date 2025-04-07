الجزائر تغلق مجالها الجوي أمام دولة مالي

08:01 م

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/726541 تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري- أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية غلق مجالها الجوي أمام دولة مالي اعتبارا من الاثنين، في تصعيد جديد للتوتر الدبلوماسي بين البلدين عقب حادثة إسقاط طائرة مسيّرة تابعة لجيش باماكو في أواخر آذار/مارس. اضافة اعلان





وقالت وزارة الدفاع في بيان مقتضب "نظرا للاختراق المتكرر من طرف دولة مالي لمجالنا الجوي، قررت الحكومة الجزائرية غلق هذا الأخير في وجه الملاحة الجوية الآتية من دولة مالي أو المتوجهة إليها، وهذا ابتداء من لـ 7 أبريل (نيسان) 2025".