الجزائر.. مصرع 5 أشخاص في حريق ببرج باجي مختار

الإثنين، 25-05-2026 11:15 ص
الوكيل الإخباري- أفادت مصادر جزائرية بأن حريقا اندلع صباح اليوم الاثنين في عمارة برج باجي مختار السكنية وسط الجزائر العاصمة أسفر عن مصرع 5 أشخاص، وإصابة 3.


وذكرت مصالح الحماية المدنية في بيان لها، أنها تدخلت فور تلقيها البلاغ على الساعة الثانية وخمسين دقيقة صباحاً، للسيطرة على الحريق الذي شب بمبنى سكني بحي 825 مسكن، والواقع في دائرة بلدية برج باجي مختار.

وأضافت صحيفة الشروق أن الحصيلة الأولية للكارثة أسفرت عن وفاة 5 أشخاص، حيث تم نقل جثامينهم إلى مصلحة حفظ الجثث لإتمام الإجراءات القانونية، فيما تم إسعاف 3 مصابين بجروح وحروق؛ 2 منهم في حالة حرجة بحروق من الدرجة الثالثة، بينما كانت إصابة الثالث من الدرجة الأولى، وقد وُضعوا تحت العناية الطبية اللازمة بالمستشفى.
 
 


