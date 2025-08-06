الجزائر .. مقتل 4 أشخاص في سقوط طائرة بمطار جيجل

وجاء في بيان للحماية المدنية الجزائرية: "على إثر حادثة سقوط طائرة استطلاع وتعرّف تابعة للحماية المدنية، من نوع (زيلين)، على مستوى مطار فرحات عباس بولاية جيجل. أثناء مهمة تدريبية، توفي 4 أشخاص كانوا يؤدون واجبهم المهني".
وأضاف البيان أن المتوفين هم: "المقدم برجي رضوان قائد المجموعة الجوية بالحماية المدنية، والنقيب غلاي صهيب طيار متربص، ومدرب من مدرسة طيران، فضلا عن مواطن من شيلي يدير شركة طيران تراكتور".
روسيا اليوم
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