الأربعاء 2025-08-06 02:12 ص
 

الجزائر .. مقتل 4 أشخاص في سقوط طائرة بمطار جيجل

طائرة تدريب واستطلاع - تعبيرية
طائرة تدريب واستطلاع - تعبيرية
 
الأربعاء، 06-08-2025 12:23 ص
الوكيل الإخباري-   ذكرت وسائل إعلام جزائرية الثلاثاء نقلا عن سلطات الطيران المدني أن ما لا يقل عن أربعة أشخاص لقوا حتفهم في سقوط طائرة بمطار فرحات عباس بولاية جيجل بشمال البلاد.اضافة اعلان


وجاء في بيان للحماية المدنية الجزائرية: "على إثر حادثة سقوط طائرة استطلاع وتعرّف تابعة للحماية المدنية، من نوع (زيلين)، على مستوى مطار فرحات عباس بولاية جيجل. أثناء مهمة تدريبية، توفي 4 أشخاص كانوا يؤدون واجبهم المهني".

وأضاف البيان أن المتوفين هم: "المقدم برجي رضوان قائد المجموعة الجوية بالحماية المدنية، والنقيب غلاي صهيب طيار متربص، ومدرب من مدرسة طيران، فضلا عن مواطن من شيلي يدير شركة طيران تراكتور".

روسيا اليوم
 
 
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طائرة تدريب واستطلاع - تعبيرية

عربي ودولي الجزائر .. مقتل 4 أشخاص في سقوط طائرة بمطار جيجل

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