الجزائر.. هزة أرضية تضرب ولاية الشلف

وقال المركز في بيان له على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" "سجل مركز البحث في علم الفلك والفيزياء الفلكية والفيزياء الأرضية، هزة أرضية يوم 6 جوان على الساعة 03:27 بشدة 3 درجات على سلم ريختر، مركز الهزة حدد 15كم شمال بني حوا ء ولاية الشلف".
ومن حين لآخر يتعرض شمال الجزائر المطل على البحر الأبيض المتوسط لهزات أرضية، أغلبها طفيف إلى متوسط ولا يخلف عادة خسائر مادية أو بشرية.
روسيا اليوم
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