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الجزائر.. هزة أرضية تضرب ولاية الشلف

تعبيرية
تعبيرية
 
الجمعة، 06-06-2025 11:47 ص
الوكيل الإخباري-   سجل مركز البحث في علم الفلك والفيزياء الفلكية والفيزياء الأرضية في الجزائر فجر اليوم الجمعة هزة أرضية بقوة 3 درجات على مقياس ريختر في ولاية الشلف.اضافة اعلان


وقال المركز في بيان له على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" "سجل مركز البحث في علم الفلك والفيزياء الفلكية والفيزياء الأرضية، هزة أرضية يوم 6 جوان على الساعة 03:27 بشدة 3 درجات على سلم ريختر، مركز الهزة حدد 15كم شمال بني حوا ء ولاية الشلف".

ومن حين لآخر يتعرض شمال الجزائر المطل على البحر الأبيض المتوسط لهزات أرضية، أغلبها طفيف إلى متوسط ولا يخلف عادة خسائر مادية أو بشرية.

روسيا اليوم
 
gnews

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