الجزائر .. هزة أرضية تضرب ولاية المدية

وأوضح بيان المركز أن الهزة وقعت في تمام الساعة 06:33 بالتوقيت الجزائري، وتم تحديد مركزها على بعد 8 كيلومترات شمال شرق بلدية ميهوب بالولاية.
روسيا اليوم
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