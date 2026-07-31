الجزائر: وفاة 25 شخصًا وإصابة العشرات إثر انقلاب حافلة ركاب

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الوكيل الإخباري- لقي ما لا يقل عن 25 شخصًا مصرعهم وأصيب 44 آخرون في حادث سير مأساوي بشرق العاصمة الجزائرية، اليوم الجمعة، بعد انقلاب حافلة لنقل المسافرين في ولاية بومرداس، وفق ما أعلنته الحماية المدنية الجزائرية، مشيرة إلى أن الحصيلة مرشحة للارتفاع. اضافة اعلان





وقالت الحماية المدنية في بيان نقلته وكالة الأنباء الجزائرية (واج)، إن فرق الانقاذ "تدخلت في الساعة التاسعة وأربعين دقيقة من أجل حادث انحراف حافلة لنقل المسافرين وسقوطها في منحدر بالطريق الوطني رقم 24 بمنطقة الكرمة بولاية بومرداس"، على بعد نحو 50 كيلومترا شرق العاصمة.



وأشارت إلى إجلاء المصابين إلى مستشفيات بومرداس, الثنية وسليم زميرلي بالحراش (الجزائر العاصمة), حسب ما أفاد به مسؤول بالمديرية العامة للحماية المدنية.



وأعلن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، حدادًا وطنيًا لمدة ثلاثة أيام مع تنكيس الأعلام الوطنية عبر كامل التراب الوطني، على إثر الحادث الأليم.





