الأربعاء 2026-07-29 11:28 م

الجفاف يطال أكثر من نصف إنجلترا بسبب موجات الحر

ارشيفية
ارشيفية
 
الأربعاء، 29-07-2026 10:16 م
الوكيل الإخباري-   أعلنت وكالة البيئة البريطانية دخول أكثر من نصف مناطق إنجلترا في حالة جفاف، نتيجة استمرار موجات الحر والطقس الجاف، ما أدى إلى تراجع إمدادات المياه وارتفاع مخاطر حرائق الغابات وانخفاض منسوب الأنهار.اضافة اعلان


وبحسب هيئة بي بي سي، يشمل إعلان الجفاف مناطق واسعة في وسط وجنوب وشرق إنجلترا، فيما يخضع أكثر من 20 مليون شخص بالفعل لقيود على استخدام خراطيم المياه، مع احتمال فرض إجراءات إضافية خلال الفترة المقبلة.

وأوضحت الوكالة أن شهر تموز شهد معدلات أمطار متدنية للغاية، إذ لم تتجاوز 7 بالمئة من المعدل المعتاد على مستوى إنجلترا، وانخفضت إلى 1 بالمئة فقط في جنوب البلاد، ما تسبب فيما يُعرف بـ"الجفاف المفاجئ" نتيجة الانتقال السريع من شتاء ممطر إلى صيف شديد الحرارة والجفاف.
 
 


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