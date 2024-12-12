 
الخميس 2024-12-12 09:40 ص
 

الجمعية العامة تعتمد قراراً يدعم الأونروا

الجمعية العامة للأمم المتحدة - أرشيفية
الجمعية العامة للأمم المتحدة - أرشيفية
الخميس، 12-12-2024 08:44 ص
الوكيل الإخباري-     اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة، الليلة الماضية، خلال دورتها الاستثنائية الطارئة العاشرة، قراراً يدعم وكالة الأونروا الأممية التي تواجه هجوماً من إسرائيل ضد وجودها وولايتها .اضافة اعلان

وأيد القرار، الذي قدم مشروعه، الأردن ومجموعة من الدول الأعضاء، 159 دولة وعارضته 9 دول فيما صوتت بالامتناع عليه 11 دولة .

وأكدت الجمعية، حسب القرار على دعمها الكامل لولاية وكالة الأونروا في جميع ميادين عملياتها، وهي الأردن ولبنان وسوريا والأراضي الفلسطينية المحتلة.

وشجبت الجمعية في قرارها التشريع الذي اعتمده الكنيست الإسرائيلي في 28 تشرين الأول 2024،داعية الحكومة الإسرائيلية إلى التقيد بالتزاماتها الدولية، واحترام امتيازات وحصانات الوكالة، والوفاء بمسؤوليتها تجاهها، والسماح بتقديم المساعدة الإنسانية في جميع أشكالها بشكل كامل وسريع وآمن ودون عوائق إلى قطاع غزة بأكمله، وفي جميع أنحاء القطاع، بما في ذلك توفير الخدمات الأساسية التي تشتد حاجة السكان المدنيين إليها.

وحذرت الجمعية من أية محاولات لتفكيك او تقليص عمليات الوكالة وولايتها مدركة ان أي وقف أو تعليق لعملها ستكون له عواقب إنسـانية وخيمة على ملايين اللاجئين الفلسطينيين الذين يعتمدون على خدمات الوكالة، كما ستكون له آثار على المنطقة.

وأكدت الجمعية ضرورة تقديم التعويضات، وفقا للقـانون الـدولي، عن جميع مـا لحق بـالوكـالـة في الأرض الفلسطينية المحتلة من خسائر وأضرار ودمار، داعية حسب القرار، الأمين العام للأمم المتحدة، الى إجراء التقييمات اللازمة لتحقيق هذه الغاية.

كما طلبت من الدول الأعضاء تمويل ودعم عمليات وكالة الاونروا.

بترا
 
gnews

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