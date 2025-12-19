الجمعية العامة تنتخب برهم صالح مفوضا ساميا لشؤون اللاجئين

الوكيل الإخباري- انتخبت الجمعية العامة للأمم المتحدة، الليلة الماضية، الرئيس العراقي السابق، برهم صالح لمنصب المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين خلفا للإيطالي فيليبو غراندي.

