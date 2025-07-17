الخميس 2025-07-17 09:38 م
 

الجنائية الدولية تصدر قرارها بخصوص استئناف أوامر توقيف نتنياهو وغالانت

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أرشيفية
 
الخميس، 17-07-2025 08:24 م

الوكيل الإخباري- رفضت المحكمة الجنائية الدولية طلب إسرائيل إلغاء مذكرتي التوقيف بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت على خلفية تهم ارتكاب جرائم حرب في غزة.

ووفقا للبيان المنشور على الموقع الرسمي للمحكمة، رفض القضاة أيضا طلبا إسرائيليا يقضي بتعليق التحقيق الأوسع الذي تجريه المحكمة حول جرائم إسرائيل في الأراضي الفلسطينية.

يذكر أن المحكمة الجنائية الدولية أصدرت في نوفمبر الماضي، مذكرة اعتقال بحق نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت بتهمة ارتكاب جرائم حرب في قطاع غزة.

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وأدان كبار قادة إسرائيل بأشد العبارات مذكرتي المحكمة الجنائية الدولية في شأن اعتقال نتنياهو وغالانت، ووصفوا المذكرتين بأنهما مكافأة للمنظمات المسلحة ونموذج لمعاداة السامية ومنهم من طالب بالرد عليهما بفرض السيادة على الضفة الغربية.


وفي مايو الماضي، تقدمت إسرائيل بطلب رسمي إلى المحكمة في لاهاي لإلغاء مذكرتي التوقيف، معتبرة أن المحكمة أصدرت الأوامر دون النظر في موقف تل أبيب الرافض لاختصاص المحكمة في النزاع الإسرائيلي الفلسطيني.

 
 
gnews

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