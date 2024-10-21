الجنرال لونغ كونغ رئيسا لفيتنام

جاء ذلك وفقا للاجتماع الذي بثته وكالة الأنباء الفيتنامية، حيث حظي لونغ كونغ بتأييد 440 من أصل 440 نائبا حضروا الاجتماع، وهو ما يمثل 91.67% من إجمالي عدد نواب الجمعية الوطنية، التي تعد أعلى سلطة مخولة بتعيين وإقالة قادة البلاد وفقا لدستور فيتنام.
وقد أدى لونغ كونغ، 67 عاما، اليمين الدستورية اليوم الاثنين.
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