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الجنرال لونغ كونغ رئيسا لفيتنام

جانب من أداء اليمين
جانب من أداء اليمين الدستورية
الإثنين، 21-10-2024 03:00 م

الوكيل الإخباري- انتخبت الجمعية الوطنية في فيتنام الجنرال لونغ كونغ، العضو الدائم في أمانة اللجنة المركزية للحزب الشيوعي الحاكم، رئيسا جديدا للبلاد.

جاء ذلك وفقا للاجتماع الذي بثته وكالة الأنباء الفيتنامية، حيث حظي لونغ كونغ بتأييد 440 من أصل 440 نائبا حضروا الاجتماع، وهو ما يمثل 91.67% من إجمالي عدد نواب الجمعية الوطنية، التي تعد أعلى سلطة مخولة بتعيين وإقالة قادة البلاد وفقا لدستور فيتنام.

وقد أدى لونغ كونغ، 67 عاما، اليمين الدستورية اليوم الاثنين.

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RT

 
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