الجنود الروس "ممتعضون" من رجال كوريا الشمالة .. تسريبات تفضح

إذ أعلن جهاز الاستخبارات الأوكراني أنه اعترض الصوت من قنوات البث الروسية المشفرة ليلة 23 أكتوبر.
وسُمع جنود روس في التسريبات، وهم يعبرون عن مخاوفهم بشأن كيفية قيادة الجنود الكوريين الشماليين وتزويدهم بالذخيرة والمعدات العسكرية، وهو ما أظهرته تسريبات حصلت عليها استخبارات الدفاع الأوكرانية ونشرت أمس الجمعة.
وتحدث الجنود الروس بالتسجيلات بازدراء عن الجنود الكوريين الشماليين القادمين، والمعروفين باسم "كتيبة K"، وفي مرحلة ما أشاروا إليهم على أنهم "الصينيون اللعينون"، وفق كلامهم.
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