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الجنود الروس يستولون على مدرعة أمريكية مدولبة تعود إلى حرب فيتنام

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أرشيفية
 
الخميس، 03-04-2025 12:49 م

الوكيل الإخباري- استولى الجنود الروس لأول مرة في المناطق الحدودية لمقاطعة كورسك على ناقلة مدرعة مدولبة أمريكية من نوع M1117 Guardian، لتضاف إلى غنائم الجيش الروسي الأخرى.

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صممت M1117 Guardian على أساس أسرة المركبات الحربية V-100 Commando التي بدأ إنتاجها في ستينيات القرن الماضي وشاركت في حرب فيتنام.


دخلت مركبات Guardian مرحلة الإنتاج التسلسلي في أواخر التسعينيات لتستخدم في قوات الشرطة العسكرية الأمريكية. كما تم توريدها للجيش الأفغاني وقوات دول أخرى حليفة للولايات المتحدة.

 

RT

 
gnews

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