الجنود الروس يستولون على مدرعة أمريكية مدولبة تعود إلى حرب فيتنام

دخلت مركبات Guardian مرحلة الإنتاج التسلسلي في أواخر التسعينيات لتستخدم في قوات الشرطة العسكرية الأمريكية. كما تم توريدها للجيش الأفغاني وقوات دول أخرى حليفة للولايات المتحدة.
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