الجوازات السعودية تؤكد جاهزيتها لإنهاء إجراءات مغادرة ضيوف الرحمن وتسهيل سفرهم

الوكيل الإخباري- أكدت المديرية العامة السعودية للجوازات اليوم الجمعة، جاهزيتها لإنهاء إجراءات مغادرة ضيوف الرحمن لموسم حج هذا العام 1447هـ في مختلف منافذ المملكة الدولية، (الجوية والبرية والبحرية)، وتسهيل سفرهم، بعد أن منّ اللّٰه عليهم بأداء مناسك الحج.

