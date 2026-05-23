الجواز السوري الأضعف عالميا في مؤشر "باسبورت إندكس" لعام 2026

الوكيل الإخباري- يواصل جواز السفر السوري تراجعه في التصنيفات العالمية الخاصة بحرية التنقل، إذ جاء ضمن قائمة أضعف الجوازات في العالم وفق مؤشر "باسبورت إندكس 2026"، إلى جانب أفغانستان والعراق واليمن.



ويعتمد المؤشر على عدد الدول التي يمكن لحامل الجواز دخولها دون تأشيرة مسبقة أو عبر تأشيرة عند الوصول، إضافة إلى الاتفاقيات الدبلوماسية وسياسات التنقل الدولية بين الدول.

اضافة اعلان



وبحسب التصنيف، يواجه السوريون قيودا واسعة وصعوبات متزايدة في الحصول على التأشيرات، ما يحدّ من حرية السفر والتنقل مقارنة بجوازات دول أخرى تتمتع بإمكانية دخول عشرات الدول دون إجراءات معقدة.