الجواز السوري الأضعف عالميا في مؤشر "باسبورت إندكس" لعام 2026

الوكيل الإخباري- يواصل جواز السفر السوري تراجعه في التصنيفات العالمية الخاصة بحرية التنقل، إذ جاء ضمن قائمة أضعف الجوازات في العالم وفق مؤشر "باسبورت إندكس 2026"، إلى جانب أفغانستان والعراق واليمن.

ويعتمد المؤشر على عدد الدول التي يمكن لحامل الجواز دخولها دون تأشيرة مسبقة أو عبر تأشيرة عند الوصول، إضافة إلى الاتفاقيات الدبلوماسية وسياسات التنقل الدولية بين الدول.

وبحسب التصنيف، يواجه السوريون قيودا واسعة وصعوبات متزايدة في الحصول على التأشيرات، ما يحدّ من حرية السفر والتنقل مقارنة بجوازات دول أخرى تتمتع بإمكانية دخول عشرات الدول دون إجراءات معقدة.


ويرى متابعون أن استمرار الأزمات السياسية والاقتصادية، إلى جانب تراجع العلاقات الدبلوماسية، ينعكس بشكل مباشر على قوة الجواز السوري ومكانته في المؤشرات الدولية الخاصة بحرية السفر.

 
 


