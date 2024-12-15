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الجولاني: الأكراد جزء من الوطن وشركاء في سوريا القادمة

زعيم هيئة تحرير الشام أحمد الشرع
زعيم هيئة تحرير الشام أحمد الشرع
الأحد، 15-12-2024 08:35 ص
الوكيل الإخباري-  قال زعيم هيئة تحرير الشام أحمد الشرع الملقب بـ"أبو محمد الجولاني"، إن الأكراد جزء من الوطن وشركاء في سوريا القادمة.اضافة اعلان


وأضاف الجولاني في معرض حديثه عن وضع الأكراد في ظل التطورات الأخيرة التي تشهدها سوريا بعد الإطاحة بنظام بشار الأسد "سوف نعيش سويا بالقانون".

وأعلنت الإدارة الذاتية الكردية، الخميس، أنها قررت رفع العلم السوري الجديد، على كافة مؤسساتها في مناطق سيطرتها شمال شرقي البلاد، بعيد إسقاط نظام الأسد.

وأوردت الإدارة في بيان أن "علم الاستقلال بألوانه الثلاثة: الأخضر والأبيض والأسود مع النجمات الحمراء الثلاث، يعد رمزا للمرحلة الجديدة"، بعد انتهاء "حقبة القمع والتسلط التي فرضها النظام السوري على الشعب لأكثر من نصف قرن".

وقالت الإدارة في البيان إنها قررت رفع العلم "على جميع المجالس والمؤسسات والإدارات والمرافق التابعة" لها في كافة مناطق سيطرتها، معتبرة أنه "يحق للسوريين الاحتفاء بانتصار إرادتهم في إسقاط هذا النظام الجائر".

سكاي نيوز
 
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