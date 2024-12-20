الجولاني يلتقي البعثة الأميركية.. وسبب "أمني" يلغي مؤتمرها

الوكيل الإخباري- عقد زعيم هيئة تحرير الشام، أحمد الشرع، الملقب بأبو محمد الجولاني، "لقاءً إيجابيًا" مع وفد دبلوماسي أميركي في دمشق، حسبما نقلت وكالة فرانس برس عن مصدر وصفته بـ"مصدر في السلطة الجديدة".

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وكان من المفترض أن تعقد البعثة الأميركية الموجودة في دمشق مؤتمرًا صحفيًا يوم الجمعة، إلا أن المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية قالت إن البعثة ألغت المؤتمر لأسباب أمنية.



وكانت وزارة الخارجية الأميركية قد أعلنت أن دبلوماسيين أميركيين وصلوا إلى سوريا للقاء السلطات السورية الجديدة، في مهمة دبلوماسية غير مسبوقة بين واشنطن ودمشق خلال الحرب الأهلية التي استمرت 13 عامًا.