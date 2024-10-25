الجيش الأمريكي: سرب طائرات F-16 يصل إلى منطقة العمليات في الشرق الأوسط

الوكيل الإخباري- أعلنت القيادة المركزية الأمريكية اليوم الجمعة أن سربًا من طائرات "F-16" وصل من ألمانيا إلى منطقة عملياتها في الشرق الأوسط.

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وجاء في بيان القيادة المركزية في حسابها على منصة "إكس": "وصول طائرات إف-16 تابعة لسلاح الجو الأمريكي من سرب المقاتلات رقم 480 المتمركزة في قاعدة سبانغداهلم الجوية في ألمانيا إلى منطقة مسؤولية القيادة المركزية الأمريكية".