الجيش الأمريكي: سرب طائرات F-16 يصل إلى منطقة العمليات في الشرق الأوسط

وجاء في بيان القيادة المركزية في حسابها على منصة "إكس": "وصول طائرات إف-16 تابعة لسلاح الجو الأمريكي من سرب المقاتلات رقم 480 المتمركزة في قاعدة سبانغداهلم الجوية في ألمانيا إلى منطقة مسؤولية القيادة المركزية الأمريكية".
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