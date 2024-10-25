 
الجمعة 2024-10-25 09:11 م
 

الجيش الأمريكي: سرب طائرات F-16 يصل إلى منطقة العمليات في الشرق الأوسط

تعبيرية
تعبيرية
الجمعة، 25-10-2024 07:58 م

الوكيل الإخباري-   أعلنت القيادة المركزية الأمريكية اليوم الجمعة أن سربًا من طائرات "F-16" وصل من ألمانيا إلى منطقة عملياتها في الشرق الأوسط.

اضافة اعلان


وجاء في بيان القيادة المركزية في حسابها على منصة "إكس": "وصول طائرات إف-16 تابعة لسلاح الجو الأمريكي من سرب المقاتلات رقم 480 المتمركزة في قاعدة سبانغداهلم الجوية في ألمانيا إلى منطقة مسؤولية القيادة المركزية الأمريكية".

 

RT 

 
gnews

أحدث الأخبار

جورجينا رودريغيز

فن ومشاهير تطورات الحالة الصحية لجورجينا رودريغيز

تعبيرية

أسواق ومال الأسهم الأوروبية تختتم أسبوعاً سلبياً على انخفاض طفيف

تعبيرية

اقتصاد محلي إلى كم وصل سعر غرام الذهب 21 في الأردن؟

الشاب سالم الرقيدي ، مراد بوات

أخبار محلية من هم المتوفون بحادث السلط ؟

تعبيرية

عربي ودولي الجيش الأمريكي: سرب طائرات F-16 يصل إلى منطقة العمليات في الشرق الأوسط

تعبيرية

طب وصحة متى يُصبح زيت الطعام فاسداً ؟

لقطة تصدرت الترند

منوعات مصر: وجبة غداء فاخرة مع "كلب الأهرامات الفرعوني" الشهير

تعبيرية

أخبار محلية بلدية السلط تبدأ بتوسعة وتأهيل نزول الصافح



 


الأكثر مشاهدة