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الجيش الأمريكي: نفذنا ضربة جوية في سوريا قتلت اثنين من تنظيم "داعش"

تعبيرية
تعبيرية
الثلاثاء، 24-12-2024 06:54 ص

الوكيل الإخباري-   قال الجيش الأميركي، اليوم الثلاثاء ، إنه نفذ ضربة جوية في سوريا قتلت اثنين من عناصر تنظيم "داعش" وأصابت آخر.

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وقالت القيادة المركزية الأميركية في بيان على حسابها على "إكس": "في 23 ديسمبر، نفذت قوات القيادة المركزية الأميركية غارة جوية دقيقة في محافظة دير الزور بسوريا، أسفرت عن مقتل عنصرين من تنظيم داعش وإصابة آخر".


وأضاف البيان: "كان الإرهابيون ينقلون شحنة أسلحة على متن شاحنة تم تدميرها خلال الغارة".


وتابع: "وقعت هذه الغارة في منطقة كانت تخضع سابقًا لسيطرة النظام السوري والقوات الروسية".


واختتم البيان بالقول: "تأتي هذه الغارة كجزء من التزام القيادة المركزية المستمر، بالتعاون مع الشركاء في المنطقة، لتعطيل وإضعاف جهود الإرهابيين في التخطيط والتنظيم وتنفيذ الهجمات ضد المدنيين والعسكريين من الولايات المتحدة وحلفائها وشركائها في المنطقة وخارجها".

 

 
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