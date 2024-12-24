الجيش الأمريكي: نفذنا ضربة جوية في سوريا قتلت اثنين من تنظيم "داعش"

الوكيل الإخباري- قال الجيش الأميركي، اليوم الثلاثاء ، إنه نفذ ضربة جوية في سوريا قتلت اثنين من عناصر تنظيم "داعش" وأصابت آخر.

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وقالت القيادة المركزية الأميركية في بيان على حسابها على "إكس": "في 23 ديسمبر، نفذت قوات القيادة المركزية الأميركية غارة جوية دقيقة في محافظة دير الزور بسوريا، أسفرت عن مقتل عنصرين من تنظيم داعش وإصابة آخر".



وأضاف البيان: "كان الإرهابيون ينقلون شحنة أسلحة على متن شاحنة تم تدميرها خلال الغارة".



وتابع: "وقعت هذه الغارة في منطقة كانت تخضع سابقًا لسيطرة النظام السوري والقوات الروسية".