الجيش الأمريكي يبرم عقدا بقيمة 145.8 مليون دولار لتعويض سبطانات 155 مم

الوكيل الإخباري- كشفت وثائق حكومية أمريكية أن الجيش وقع عقدا بـ145.8 مليون دولار مع "بي إيه إي سيستمز" لإنتاج سبطانات مدافع M776 وتعويض النقص الحاد الناجم عن إمداد أوكرانيا وتايوان وإسرائيل.



وفقاً لوثائق حكومية اطّلعت عليها وكالة "نوفوستي"، فإن شركة "بي إيه إي سيستمز لاند آند آرمامنتس" (BAE Systems Land & Armaments) هي المتعاقد الرئيسي في الصفقة، التي أُبرمت بنظام التسعير الثابت، ومن المقرر أن يتم الإنتاج في منشآت الشركة بمدينة منيابوليس، على أن تنتهي الأعمال بحلول 31 مارس 2031.

وقد بلغت التكلفة الإجمالية للبرنامج 462.7 مليون دولار، إلا أن الشريحة الحالية البالغة 145.8 مليون دولار تُعزى إلى النقص الحاد في الترسانات الأمريكية بسبب النزاعات المستمرة.



وأصدر البنتاغون بيانًا جاء فيه: "حصلت شركة بي إيه إي سيستمز لاند آند أرمنتس على عقد ثابت السعر بقيمة 145.8 مليون دولار لإنتاج سبطانات مدافع هاوتزر M776 عيار 155 ملم".



ولإتمام الصفقة، استخدم البنتاغون آلية خاصة تسمح بشراء الأسلحة دون طرح مناقصة تنافسية. ويأتي هذا القرار نظرا للحاجة المُلحة لتجديد المخزونات وتجنب المخاطر التي قد تنشأ خلال عملية المناقصة التقليدية.