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الجيش الأمريكي يدمر 3 منصات صواريخ بمناطق يسيطر عليها الحوثيون في اليمن

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الأربعاء، 24-07-2024 11:49 ص

 

الوكيل الإخباري- أعلنت القيادة المركزية الأمريكية "سنتكوم" تدمير قواتها 3 منصات للصواريخ في مناطق يسيطر عليها الحوثيون باليمن.


وقالت "سنتكوم" في بيان لها على منصة "إكس" اليوم الأربعاء "خلال الـ 24 ساعة الماضية نجحت قوات القيادة المركزية الأمريكية في تدمير ثلاث منصات إطلاق صواريخ في منطقة يسيطر عليها الحوثيون باليمن".


وأضافت "تُعتبر منصات إطلاق الصواريخ هذه تهديدًا وشيكًا للولايات المتحدة وقوات التحالف والسفن التجارية في المنطقة".


وأفادت في البيان بأنه "تم اتخاذ هذه الإجراءات لحماية حرية الملاحة وجعل المياه الدولية محمية وأكثر أمنًا".

 

RT




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