السبت 2026-06-27 09:11 م

الجيش الأمريكي يرفع مستوى التهديد في مضيق هرمز

سفن راسية في مضيق هرمز
مضيق هرمز
 
السبت، 27-06-2026 09:05 م
الوكيل الإخباري-    أفادت شبكة سي إن إن، نقلاً عن مصادر عسكرية أمريكية، بأن مركز المعلومات المشترك التابع للبحرية الأمريكية رفع، اليوم السبت، مستوى التهديد في مضيق هرمز إلى تصنيف "مرتفع بشكل كبير".اضافة اعلان


وبحسب الشبكة، وسّعت البحرية الأمريكية ممراً بحرياً بالقرب من سلطنة عُمان داخل مضيق هرمز، بما يسمح بزيادة حركة عبور السفن في كلا الاتجاهين.
 
 


gnews

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