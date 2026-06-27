الجيش الأمريكي يرفع مستوى التهديد في مضيق هرمز

وبحسب الشبكة، وسّعت البحرية الأمريكية ممراً بحرياً بالقرب من سلطنة عُمان داخل مضيق هرمز، بما يسمح بزيادة حركة عبور السفن في كلا الاتجاهين.
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