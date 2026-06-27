الجيش الأمريكي يرفع مستوى التهديد في مضيق هرمز

09:05 م

الوكيل الإخباري- أفادت شبكة سي إن إن، نقلاً عن مصادر عسكرية أمريكية، بأن مركز المعلومات المشترك التابع للبحرية الأمريكية رفع، اليوم السبت، مستوى التهديد في مضيق هرمز إلى تصنيف "مرتفع بشكل كبير". اضافة اعلان





وبحسب الشبكة، وسّعت البحرية الأمريكية ممراً بحرياً بالقرب من سلطنة عُمان داخل مضيق هرمز، بما يسمح بزيادة حركة عبور السفن في كلا الاتجاهين.





