الجيش الأمريكي يستعد لرفع الحصار في هرمز بانتظار توقيع الاتفاق

وقال المسؤول الأمريكي إن هذا هو الوضع في الوقت الحالي، وإن الأمور قد تتغير حتى يوم الجمعة المقبل.
وأعلن الرئيس دونالد ترامب، في البداية يوم الأحد، أنه عقب اتفاق مع طهران سيأذن بـ"الرفع الفوري للحصار البحري الأمريكي" المفروض على موانئ إيران.
ثم صرح لاحقاً يوم الأحد قائلاً: "مع فتح المضيق بعد توقيع الاتفاق يوم الجمعة، ولأغراض إزالة الألغام، سيتدفق النفط مجدداً من كلا الجانبين إلى المنطقة والعالم!".
وأعلن المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني فجر اليوم الاثنين رسمياً التوصل إلى اتفاق سلام مع الولايات المتحدة الأمريكية، مشيراً إلى أنه سيتم التوقيع الرسمي على مذكرة التفاهم هذه يوم الجمعة الموافق 19 يونيو.
-
أخبار متعلقة
-
كاتس: إسرائيل تعارض الانسحاب من لبنان وستبقي قواتها بالمناطق الأمنية
-
بن غفير يهاجم الاتفاق الأميركي الإيراني
-
فانس يكشف تفاصيل مراسم توقيع الاتفاق الأميركي الإيراني
-
توترات أمنية في إدلب وحلب .. والداخلية السورية تدعو لضبط النفس
-
نتنياهو يبلغ ترامب: إسرائيل غير ملزمة بالبند اللبناني في اتفاق إيران
-
ترحيب أممي بالإعلان الأميركي الإيراني بشأن اتفاق السلام
-
مقتل 3 أشخاص في جنوب موسكو جراء هجوم بطائرة مسيرة أوكرانية
-
إصابة 13 شخصا في هجوم روسي على أوكرانيا