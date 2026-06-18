الخميس 2026-06-18 10:11 م

الجيش الأمريكي يعلن رسميا رفع الحصار البحري عن الموانئ الإيرانية

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أرشيفية
 
الخميس، 18-06-2026 08:44 م

الوكيل الإخباري- أعلنت القيادة المركزية الأمريكية اليوم الخميس رفع الحصار البحري عن جميع الحركة البحرية الداخلة والخارجة من الموانئ والمناطق الساحلية الإيرانية.

وقالت القيادة في بيان عبر حسابها على منصة "إكس": "رفعت القوات الأمريكية اليوم الحصار المفروض على جميع الملاحة البحرية الداخلة إلى الموانئ والمناطق الساحلية الإيرانية والخارجة منها، وذلك امتثالا لتوجيهات الرئيس دونالد ترامب".

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وأضاف البيان: "لا تعيق القوات الأمريكية عبور السفن من وإلى الموانئ الإيرانية في الخليج العربي وخليج عُمان"، مشيرا إلى أن "جميع جهود فرض الحصار العسكري الأمريكي توقفت".


وأكد البيان أن السفن الحربية الأمريكية "ستبقى في المنطقة العامة للتأكد من الالتزام بجميع جوانب الاتفاق وطاعتها وتطبيقها بكامل قوتها وفعاليتها".


ومن جانبه، أعلن نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس، اليوم الخميس، أن الولايات المتحدة رفعت فعليا حصارها عن الموانئ الإيرانية، مؤكدا أن طهران بدأت بالسماح للسفن التجارية بالعبور عبر مضيق هرمز، وذلك بعد توقيع مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران لإنهاء النزاع.

 
 


gnews

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