الجيش الأمريكي يعلن مقتل سابع جندي خلال العمليات العسكرية ضد إيران

الوكيل الإخباري- أعلن الجيش الأمريكي عن مقتل سابع جندي خلال العمليات العسكرية ضد إيران.

وقال الجيش الأمريكي إن الجندي توفي الليلة الماضية متأثرا بجروح أصيب بها في الهجمات الإيرانية الأولى.