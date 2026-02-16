الإثنين 2026-02-16 12:32 م

الجيش الأمريكي ينقل جوّا مفاعلا نوويا صغيرا لأول مرة
 
الإثنين، 16-02-2026 09:26 ص
الوكيل الإخباري-   أفادت صحيفة "وول ستريت جورنال" بأن الجيش الأمريكي نقل جوّا مفاعلا نوويا صغيرا لأول مرة.اضافة اعلان


وبحسب الصحيفة، نقلت ثلاث طائرات من طراز C-17 مكونات مفاعل فالار أتوميكس وارد 250 من قاعدة مارش الجوية في كاليفورنيا إلى قاعدة هيل الجوية في يوتا.

وستختبر شركة فالار أتوميكس المفاعل في منشأة قريبة من قاعدة هيل الجوية.

وستبدأ الاختبارات بقدرة 250 كيلوواط. تبلغ القدرة القصوى للمفاعل خمسة ميغاواط، تكفي لتزويد 5000 منزل بالطاقة.

وأمر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في مايو 2025 ببناء عشرة مفاعلات نووية جديدة في البلاد بحلول عام 2030، وزيادة قدرات محطات الطاقة النووية الحالية.

روسيا اليوم 
 
 


