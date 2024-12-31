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الجيش الأمريكي يواصل تعزيز قواته في شمال شرق سوريا

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أرشيفية
الثلاثاء، 31-12-2024 03:59 م

الوكيل الإخباري- أفادت مصادر سورية اليوم الثلاثاء بهبوط طائرة شحن أمريكية أخرى بقاعدة "خراب الجير" شمالي الحسكة، محملة بمعدات لوجستية وأسلحة وذخائر، وذلك في إطار "تعزيز قدرات التحالف".

يأتي ذلك، حسب "المرصد السوري لحقوق الإنسان"، بعد أن هبطت طائرة شحن عسكرية أمريكية محملة بمعدات عسكرية ولوجستية، فجر الاثنين في قاعدة "خراب الجير"، تلتها في غضون ساعات طائرة أخرى هبطت في القاعدة العسكرية بمدينة الشدادي بريف الحسكة الجنوبي

وذكر المرصد أيضا أن قوات "التحالف الدولي" بقيادة واشنطن لمحاربة "داعش"، استقدمت رتلا عسكريا يتألف من 55 شاحنة، فجر الاثنين، عبر معبر الوليد الحدودي إلى الأراضي السورية، وضم الرتل معدات عسكرية ولوجستية، وشاحنات محملة بالوقود ومدرعات وصناديق مغلقة.

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كما رصدت اليوم دورية عسكرية لقوات "التحالف الدولي" بمركبات "برادلي" تتجول في مدينة الحسكة.

 

RT

 
gnews

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