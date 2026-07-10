الجيش الأميركي: إيران لا تسيطر على مضيق هرمز

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الوكيل الإخباري- نفى الجيش الأميركي، الخميس، صحة ما وصفه بمزاعم إيرانية بشأن تحكم طهران بمسارات العبور في مضيق هرمز، مؤكدا أن إيران لا تسيطر على الممر المائي الحيوي. اضافة اعلان





وقالت القيادة المركزية الأميركية "سنتكوم"، في منشور على منصة "إكس"، إن وسائل إعلام حكومية إيرانية زعمت أن المرور عبر مضيق هرمز لا يسمح به إلا من خلال مسارات تحددها إيران.



وردت "سنتكوم" بالقول إن "إيران لا تسيطر على مضيق هرمز"، مشيرة إلى أن القوات الأميركية ساعدت منذ أوائل مايو في تسهيل عبور أكثر من 800 سفينة تجارية و380 مليون برميل من النفط الخام عبر هذا الممر التجاري الدولي الحيوي.



ويأتي الموقف الأميركي في ظل تصاعد التوتر بين واشنطن وطهران حول حرية الملاحة في مضيق هرمز، بعد هجمات استهدفت سفنا تجارية في الممر البحري، وردت عليها الولايات المتحدة بضربات جديدة داخل إيران.



وتؤكد واشنطن أن عملياتها تهدف إلى ضمان بقاء المضيق مفتوحا أمام الملاحة الدولية، بينما تتمسك طهران بما تصفه بحقها في تحديد ترتيبات العبور في المنطقة.







