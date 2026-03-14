الجيش الأميركي: استهداف أكثر من 90 موقعا عسكريا في جزيرة خرج الإيرانية

03:39 م

الوكيل الإخباري- أعلنت القيادة المركزية الأميركية، السبت، أن القوات الأميركية نفذت الليلة الماضية ضربة دقيقة واسعة النطاق استهدفت جزيرة خرج في إيران.





وقالت، إن الضربة دمرت منشآت لتخزين الألغام البحرية، ومخابئ لتخزين الصواريخ، إضافة إلى مواقع عسكرية أخرى متعددة.



وأضافت أن القوات الأميركية نجحت في استهداف أكثر من 90 هدفا عسكريا إيرانيا على الجزيرة، مع الحفاظ على البنية التحتية النفطية بدون أضرار.



وكالة أنباء فارس، ذكرت أن البنى التحتية النفطية في جزيرة خرج التي تضم منشآت نفطية إيرانية استراتيجية في الخليج، لم تتعرض لأي أذى، عقب غارات جوية أميركية استهدفت مواقع عسكرية.



وأفادت الوكالة بسماع دوي 15 انفجارا خلال الهجوم، لكن "لم تتضرر أي بنية تحتية نفطية".



وتوعّد الجيش الإيراني، السبت، بتحويل منشآت النفط والطاقة المرتبطة بالولايات المتحدة في الشرق الأوسط "إلى رماد"، ردا على تهديد الرئيس الأميركي دونالد ترامب بمهاجمة البنية التحتية النفطية لطهران في جزيرة خرج.



وأعلن متحدث باسم القيادة العسكرية المركزية للعمليات، بحسب ما نقلته وسائل الإعلام الإيرانية "ستُدمّر فورا كل منشآت الطاقة والمنشآت النفطية والاقتصادية التابعة لشركات نفط في المنطقة تملكها جزئيا الولايات المتحدة أو تتعاون معها وستحوَّل إلى رماد".



فيما قال الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، الجمعة، إنّ الجيش الأميركي قصف بشكل كثيف أهدافا عسكرية في جزيرة خرج الإيرانية التي تتعامل مع كل صادرات النفط الخام الإيرانية بشكل شبه كامل.



وكان ترامب قد هدد الجمعة باستهداف البنية التحتية النفطية في جزيرة خرج، وهي مركز رئيسي للنفط، ما لم تتوقف طهران عن مهاجمة السفن في مضيق هرمز.









