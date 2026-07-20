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الجيش الأميركي: استهدفنا مراكز القيادة العسكرية الإيرانية ومواقع الدفاع الجوي

الجيش الأميركي: استهدفنا مراكز القيادة العسكرية الإيرانية ومواقع الدفاع الجوي
ارشيفية
 
الإثنين، 20-07-2026 09:09 ص
الوكيل الإخباري-   أعلنت القيادة المركزية الأميركية (سنتكوم)، فجر الاثنين بتوقيت الأردن، أنها أكملت بنجاح، الليلة التاسعة على التوالي من الضربات ضد إيران.اضافة اعلان


وقالت القيادة، إنّ قواتها استهدفت مراكز القيادة العسكرية الإيرانية، ومواقع الدفاع الجوي والمراقبة الساحلية، والقدرات البحرية، ومواقع إطلاق الصواريخ والطائرات المسيّرة، وشبكات الاتصالات، بهدف تقليص قدرة إيران على مهاجمة السفن التجارية والبحارة المدنيين أثناء عبورهم مضيق هرمز.

وأضافت أن الجيش الأميركي يُحمّل إيران المسؤولية، مؤكدة أن قوات القيادة المركزية لا تزال في أعلى درجات اليقظة، وتركز على تنفيذ مهامها بكفاءة، وتتمتع بالجاهزية والقدرة القتالية.

الرئيس الأميركي دونالد ترامب، قال بعد الضربات، إن الجيش الأميركي قصف إيران بقوة شديدة مجددا الليلة.

ونفذ الجيش الأميركي، فجر الاثنين، موجة جديدة من الضربات ضد إيران، وذلك لليلة التاسعة على التوالي.

وهددت طهران باستهداف البنى التحتية في المنطقة إذا نفذت الولايات المتحدة تهديداتها بمهاجمة منشآت حيوية داخل إيران، كما طلبت من الحوثيين في اليمن الاستعداد لإغلاق مضيق باب المندب في البحر الأحمر حال استهداف شبكة الكهرباء الإيرانية.

وفي سياق التصعيد، أعادت الولايات المتحدة فرض الحصار البحري على الموانئ الإيرانية في مضيق هرمز، بعد تجدد المواجهات التي وصفت بأنها الأعنف منذ وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ بين الطرفين في نيسان.
 
 


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