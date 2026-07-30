الجيش الأميركي: القيادة المركزية غيّرت مسار 24 سفينة تجارية في إطار الحصار على إيران

10:37 م

الوكيل الإخباري- قال الجيش الأميركي، إن قوات القيادة المركزية الأميركية (سنتكوم) غيّرت مسار 24 سفينة تجارية، وأوقفت سفينتين، وصعدت على متن سفينتين أخريين حتى 30 تموز، في إطار عملياتها لضمان الامتثال للحصار الذي تفرضه الولايات المتحدة على إيران. اضافة اعلان





وأضاف الجيش، أن طائرة استطلاع بحرية من طراز "بي-8 بوسيدون" واصلت تنفيذ دوريات في منطقة الشرق الأوسط، بدعم من طائرة تزويد بالوقود من طراز "كيه سي-135 ستراتوتانكر" لمراقبة المياه الإقليمية ضمن العمليات الجارية.



كما قال الجيش الأميركي، إنه لم تتعرض أي طائرة أميركية للتدمير أو لأضرار خلال الهجمات الإيرانية الأخيرة، نافيا ما وصفها بمزاعم "الحرس الثوري" الإيراني بشأن إسقاط ثلاث مقاتلات من طراز "إف-35" وثلاث طائرات أميركية أخرى.





