الجيش الأميركي: القيادة المركزية غيّرت مسار 24 سفينة تجارية في إطار الحصار على إيران

وأضاف الجيش، أن طائرة استطلاع بحرية من طراز "بي-8 بوسيدون" واصلت تنفيذ دوريات في منطقة الشرق الأوسط، بدعم من طائرة تزويد بالوقود من طراز "كيه سي-135 ستراتوتانكر" لمراقبة المياه الإقليمية ضمن العمليات الجارية.
كما قال الجيش الأميركي، إنه لم تتعرض أي طائرة أميركية للتدمير أو لأضرار خلال الهجمات الإيرانية الأخيرة، نافيا ما وصفها بمزاعم "الحرس الثوري" الإيراني بشأن إسقاط ثلاث مقاتلات من طراز "إف-35" وثلاث طائرات أميركية أخرى.
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