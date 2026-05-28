الجيش الأميركي: الهجوم الإيراني على الكويت "انتهاك صارخ لوقف إطلاق النار"

الوكيل الإخباري- اعتبر الجيش الأميركي، الخميس، أن إطلاق إيران صواريخ وطائرات مسيّرة باتجاه مواقع في الكويت، في ظل تبادل الضربات بين طهران وواشنطن، يشكّل "انتهاكًا صارخًا لوقف إطلاق النار".





وأشارت القيادة المركزية الأميركية في منشور على منصة “إكس” إلى أن هذا الانتهاك جاء بعد ساعات من إطلاق القوات الإيرانية خمس طائرات مسيّرة هجومية أحادية الاتجاه، قالت إنها شكّلت تهديدًا واضحًا في منطقة مضيق هرمز وبالقرب منه، مؤكدة أن القوات الأميركية اعترضت جميع المسيّرات ومنعت إطلاق مسيّرة سادسة.



وفي سياق متصل، قالت مصادر أميركية إن الجيش أسقط أربع طائرات مسيّرة هجومية إيرانية، وقصف مركز تحكم أرضي في مدينة بندر عباس الساحلية كان على وشك إطلاق مسيّرة خامسة، واصفة العمليات بأنها “دفاعية ومحدودة” وتهدف إلى الحفاظ على وقف إطلاق النار.



في المقابل، أعلنت إيران أنها استهدفت قاعدة جوية أميركية، الخميس، رداً على غارات أميركية قالت إنها استهدفت مواقع لطائرات مسيّرة قرب مضيق هرمز، فيما نفى الرئيس الأميركي دونالد ترامب تقارير تحدثت عن قرب التوصل إلى اتفاق مع طهران.



وذكرت وكالة “تسنيم” الإيرانية أن الحرس الثوري أكد استهداف القاعدة الأميركية، متوعدًا برد “أكثر حزماً” في حال تكرار ما وصفه بالعدوان، دون تحديد موقع القاعدة.



وفي الكويت، قالت السلطات إنها تتعامل مع هجمات بصواريخ وطائرات مسيّرة دون تحديد مصدرها، فيما لم تُعلن تفاصيل إضافية حول الأضرار أو الخسائر.



وفي لبنان، أفادت مصادر بأن إسرائيل استهدفت مواقع تابعة لحزب الله في مدينة صور، وسط تصعيد متواصل، بينما أعلن الجيش اللبناني مقتل أحد جنوده في غارة إسرائيلية، في حين قالت إسرائيل إن صفارات الإنذار دوت في شمال البلاد تحسبًا لنشاط طائرات مسيّرة.



وعلى الصعيد السياسي، قال ترامب إن الحرب تقترب من نهايتها، لكنه أعرب عن عدم رضاه عن المحادثات مع إيران، مؤكدًا أن واشنطن لا تناقش تخفيف العقوبات، فيما تواصلت التوترات المرتبطة بملف الملاحة في مضيق هرمز وملف الاتفاق النووي الإيراني.



كما صعدت أسعار النفط بنحو 2.5%، وتراجعت الأسهم العالمية، فيما ارتفع الدولار، وسط مخاوف من اتساع نطاق التصعيد وتأثيره على أسواق الطاقة العالمية.





