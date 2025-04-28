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الجيش الأميركي: الولايات المتحدة ضربت 800 هدف في اليمن منذ 15 آذار الماضي

ارشيفية
ارشيفية
 
الإثنين، 28-04-2025 01:46 ص
الوكيل الإخباري-   ضربت الولايات المتحدة أكثر من 800 هدف في اليمن منذ منتصف آذار/مارس، ما أسفر عن مقتل مئات المقاتلين الحوثيين، بمن فيهم أعضاء في قيادة جماعتهم، وفق ما أعلن الجيش الأميركي الأحد.اضافة اعلان


وذكر بيان صادر عن مركز القيادة الأميركية في الشرق الأوسط أنه "منذ بداية عملية +راف رايدر+ قصفت القيادة المركزية الأميركية أكثر من 800 هدف. وقد أسفرت هذه الضربات عن مقتل مئات المقاتلين الحوثيين والعديد من القادة الحوثيين".
 
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