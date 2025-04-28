الجيش الأميركي: الولايات المتحدة ضربت 800 هدف في اليمن منذ 15 آذار الماضي

وذكر بيان صادر عن مركز القيادة الأميركية في الشرق الأوسط أنه "منذ بداية عملية +راف رايدر+ قصفت القيادة المركزية الأميركية أكثر من 800 هدف. وقد أسفرت هذه الضربات عن مقتل مئات المقاتلين الحوثيين والعديد من القادة الحوثيين".
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