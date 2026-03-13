الجيش الأميركي: تحطم طائرة تزويد وقود أميركية غرب العراق

الوكيل الإخباري- أعلن الجيش الأميركي، الخميس، تحطم إحدى طائراته للتزود بالوقود جوا من طراز "كاي سي-135" غرب العراق، بينما هبطت بسلام طائرة ثانية شملتها الحادثة.

