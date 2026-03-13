الجيش الأميركي: تحطم طائرة تزويد وقود أميركية غرب العراق

وقالت القيادة المركزية الأميركية (سنتكوم) في بيان "سقطت إحدى الطائرتين في غرب العراق، وهبطت الثانية بسلام. لم يكن ذلك بسبب نيران معادية أو نيران صديقة".
