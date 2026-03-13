الجمعة 2026-03-13 02:20 ص

الجيش الأميركي: تحطم طائرة تزويد وقود أميركية غرب العراق

طائرة أميركية عسكرية
الجمعة، 13-03-2026 01:43 ص

الوكيل الإخباري-   أعلن الجيش الأميركي، الخميس، تحطم إحدى طائراته للتزود بالوقود جوا من طراز "كاي سي-135" غرب العراق، بينما هبطت بسلام طائرة ثانية شملتها الحادثة.

وقالت القيادة المركزية الأميركية (سنتكوم) في بيان "سقطت إحدى الطائرتين في غرب العراق، وهبطت الثانية بسلام. لم يكن ذلك بسبب نيران معادية أو نيران صديقة".

 
 


طائرة أميركية عسكرية

