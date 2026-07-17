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الجيش الأميركي: دمرنا برج مراقبة في ميناء إيراني

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جانب من التدمير
 
الجمعة، 17-07-2026 08:25 م

الوكيل الإخباري- أعلن الجيش الأميركي، الجمعة، أنه دمر برج المراقبة في ميناء شهيد كلانتري في تشاه بهار بإيران أمس الخميس.

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وذكرت القيادة المركزية الأميركية في بيان لها على منصة (إكس) أن البرج كان جزءا من شبكة مراقبة بحرية على طول ساحل خليج عُمان، يستخدمها الحرس الثوري لتتبع واستهداف السفن التجارية العابرة لمضيق هرمز.


وصعدت الولايات المتحدة حملة القصف على إيران الجمعة، مستهدفة جسورا ومطارا، وردت طهران باستهداف إحدى محطات ‌القوى الكهربية ‌وتقطير المياه في الكويت ليخاطر بذلك الطرفان بتصعيد جديد عبر توسيع أهداف الحرب لتشمل البنى التحتية.


وهدد الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشن غارات جوية واسعة النطاق على البنية التحتية الإيرانية، وأحجم عن استبعاد فكرة تنفيذ هجوم بري على ساحل إيران أو بعض الجزر.


ويقول مسؤولون أميركيون، إن من بين أهداف الهجمات على جنوب إيران منح ترامب المزيد من الخيارات.


وأعلنت القيادة المركزية الأميركية "سنتكوم"، الخميس، أن القوات الأميركية نفذت موجة جديدة من الضربات على إيران لليلة السادسة على التوالي، بهدف "زيادة إضعاف القدرات العسكرية الإيرانية".


وقال متحدث باسم القيادة، إن العمليات استهدفت تقليص قدرة إيران على مهاجمة السفن التجارية، موضحًا أن الضربات طالت مواقع لإطلاق الصواريخ والطائرات المسيّرة المستخدمة ضد حركة الشحن البحري.

 
 


gnews

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