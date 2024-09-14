الجيش الأميركي: قتلنا قادة بتنظيم الدولة في غارة مشتركة مع العراق

الوكيل الإخباري- قال الجيش الأميركي، في وقت متأخر من مساء أمس الجمعة، إن 4 من قادة تنظيم الدولة الإسلامية قُتلوا في غارة تم تنفيذها في غرب العراق قبل نحو أسبوعين.

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وحسب القيادة الوسطى الأميركية، "سنتكوم"، فقد أسفرت الغارة التي وقعت يوم 29 أغسطس/آب الماضي، وشاركت فيها قوات الأمن العراقية، عن مقتل 14 من عناصر التنظيم.



وقالت "سنتكوم" في بيان نشرته على حسابها في منصة اكس إن "هذه العملية استهدفت قادة تنظيم الدولة الإسلامية وهدفت إلى تعطيل وتقليص قدرة التنظيم على التخطيط والتنسيق وتنفيذ هجمات ضد المدنيين العراقيين".