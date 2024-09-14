الجيش الأميركي: قتلنا قادة بتنظيم الدولة في غارة مشتركة مع العراق

وحسب القيادة الوسطى الأميركية، "سنتكوم"، فقد أسفرت الغارة التي وقعت يوم 29 أغسطس/آب الماضي، وشاركت فيها قوات الأمن العراقية، عن مقتل 14 من عناصر التنظيم.
وقالت "سنتكوم" في بيان نشرته على حسابها في منصة اكس إن "هذه العملية استهدفت قادة تنظيم الدولة الإسلامية وهدفت إلى تعطيل وتقليص قدرة التنظيم على التخطيط والتنسيق وتنفيذ هجمات ضد المدنيين العراقيين".
وأضافت أنها تستطيع الآن تأكيد مقتل عدد من قادة الدولة الإسلامية، منهم أحمد حامد حسين عبد الجليل العيثاوي، الذي كان مسؤولا عن جميع العمليات في العراق، على حد قول القيادة الوسطى الأميركية.
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