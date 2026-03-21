الجيش الأميركي: قدرة إيران على تهديد مضيق هرمز "تراجعت" جراء قصف منشأة لها تحت الأرض

الوكيل الإخباري- أكد الجيش الأميركي السبت أن قدرة إيران على تهديد مضيق هرمز "تراجعت"" جرّاء قصف منشأة تحت الأرض هذا الأسبوع كانت إيران تخزّن فيها صواريخ كروز وأنواعا أخرى من الأسلحة.





وقال قائد القيادة المركزية الأميركية الأدميرال براد كوبر في مقطع فيديو نُشر على منصة إكس "لم نكتفِ بتدمير المنشأة، بل قضينا أيضا على مواقع دعم استخباراتي وأجهزة رادار موجِهة للصواريخ كانت تُستخدم لرصد تحركات السفن".



وأضاف "إن قدرة إيران على تهديد حرية الملاحة في مضيق هرمز وحوله تراجعت نتيجة لذلك، ولن نتوقف عن ملاحقة هذه الأهداف".





