الجيش الأميركي: قواتنا جاهزة لضمان حرية الملاحة بمضيق هرمز

03:55 م

الوكيل الإخباري- قالت القيادة المركزية الأميركية الأحد، إن مضيق هرمز مفتوح أمام جميع السفن، وإن قواتها "متمركزة ومستعدة" لضمان حرية الملاحة في المضيق. اضافة اعلان





جاء ذلك بعد يوم من تبادل إطلاق النار بين القوات الأميركية والإيرانية، وإعلان إيران إغلاقها هذا الممر المائي الحيوي.









