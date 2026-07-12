الجيش الأميركي: قواتنا جاهزة لضمان حرية الملاحة بمضيق هرمز

جاء ذلك بعد يوم من تبادل إطلاق النار بين القوات الأميركية والإيرانية، وإعلان إيران إغلاقها هذا الممر المائي الحيوي.
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