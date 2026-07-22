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الجيش الأميركي: مضيق هرمز مفتوح أمام حركة الملاحة الدولية

الجيش الأميركي: مضيق هرمز مفتوح أمام حركة الملاحة الدولية
ارشيفية
 
الأربعاء، 22-07-2026 11:28 م
الوكيل الإخباري-   أكّد الجيش الأميركي، الأربعاء، أن مضيق هرمز لا يزال مفتوحا أمام حركة الملاحة الدولية، نافيا صحة ما وصفه بادعاء الحرس الثوري الإيراني بشأن السيطرة على حركة الدخول إلى المضيق والخروج منه.اضافة اعلان


وقال الجيش الأميركي، في منشور عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس"، إن الادعاء الإيراني يوحي بأن حركة الملاحة الدولية باتت مقصورة على المسارات التي يفضلها الحرس الثوري، مشددا على أن إيران لا تسيطر على المضيق.

وأضاف أن السفن التجارية تواصل عبور مضيق هرمز بدعم عسكري أميركي، مشيرا إلى أن القوات الأميركية ساعدت أكثر من 900 سفينة على عبور المضيق منذ أوائل أيار.

ويأتي ذلك بعد، تهديد الرئيس الأميركي دونالد ترامب بأن تقصف الولايات المتحدة البنية التحتية المدنية الإيرانية في كل مرة تطلق فيها طهران النار على سفن في مضيق هرمز الاستراتيجي.

وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، قال إنّ إيران سترد بالمثل على أي قصف يستهدف بنيتها التحتية، وذلك عقب تهديدات ترامب.

وقال عراقجي في منشور على منصة "إكس": "عقيدتنا الدفاعية واضحة: العين بالعين. أي اعتداء على إيران، بما في ذلك استهداف بنيتنا التحتية، سيستدعي ردا قويا وحاسما".

وفي السياق ذاته، نقل إعلام رسمي عن القيادة العسكرية المشتركة العليا في إيران قولها؛ إن تنفيذ الولايات المتحدة تهديداتها سيؤدي إلى وقف تدفق النفط من الخليج، واستهداف قطاعات النفط والغاز والكهرباء والبنية التحتية الاقتصادية في المنطقة.

وأضافت القيادة الإيرانية أن تهديدات ترامب المتكررة "لن تؤدي إلا إلى توسع الحرب في المنطقة وخارجها".

وكتب رئيس مجلس الشورى الإيراني محمد باقر قاليباف، منشور على منصة "إكس"، أن طهران "إذا لم تضمن أمنها، فلن تكون أي بنية تحتية آمنة"، مشيرا إلى أن أمن مضيق هرمز يكمن في رحيل القوات الأميركية عنه.
 
 


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