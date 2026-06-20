الجيش الأميركي: نراقب مضيق هرمز لضمان بقائه مفتوحا

الوكيل الإخباري- نفى الجيش الأميركي السبت تصريحات إيران بشأن إغلاق مضيق هرمز، قائلا إن الممر المائي الحيوي لا يزال مفتوحا وإن قواته تراقب الوضع لضمان استمرار ذلك.

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وقال المتحدث باسم القيادة المركزية الأميركية تيم هوكينز لرويترز "إيران لا تسيطر على مضيق هرمز... حركة الملاحة مستمرة، والقوات الأميركية تراقب الوضع لضمان استمرار ذلك".