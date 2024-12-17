الجيش الأميركي: نفذنا ضربة جوية على الحوثيين في اليمن

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الوكيل الإخباري- قال الجيش الأميركي إنه نفذ ضربة جوية الاثنين، على منشأة قيادة وسيطرة يديرها الحوثيون في اليمن. اضافة اعلان





وقالت القيادة المركزية للجيش الأميركي في منشور على موقع إكس إن "المنشأة المستهدفة كانت مركزا لتنسيق عمليات الحوثيين مثل الهجمات على السفن الحربية والتجارية التابعة للبحرية الأميركية في جنوب البحر الأحمر وخليج عدن".



وفي وقت سابق، قال المتحدث العسكري باسم جماعة أنصار الله يحيى سريع، إن قواتهم ضربت هدفا عسكريا في يافا المحتلة بصاروخ باليستي فرط صوتي وإن الصاروخ أصاب هدفه.



وبدوره، أعلن الإسعاف الإسرائيلي إصابة 5 أشخاص بجروح أثناء توجههم إلى الملاجىء عقب إطلاق صفارات الانذار تحذيرا من سقوط صاروخ اطلق من اليمن باتجاه إسرائيل.



وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي إنه اعترض الصاروخ قبل وصوله الأراضي الإسرائيلية، فيما أفادت وسائل إعلام إسرائيلية أن حركة الملاحة الجوية توقفت في مطار بن غوريون.



من جانبها نقلت ‏إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي عن مصدر عسكري، أن هناك استعدادات مكثفة لتوجيه ضربات وصفتها بالقاضية على جماعة أنصار الله في اليمن.



وذكرت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي أن "الحوثيين في اليمن أطلقوا منذ بداية نوفمبر/تشرين الثاني 5 صواريخ باليستية و5 طائرات مسيرة على إسرائيل".