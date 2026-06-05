السبت 2026-06-06 03:55 م

الجيش الأميركي يعلن اعتراض ناقلة نفط خاضعة للعقوبات مرتبطة بإيران في المحيط الهندي

شحنة مثيرة للجدل في المحيط الهندي تنتهي بالمصادرة
المحيط الهندي
 
الجمعة، 05-06-2026 11:07 م

الوكيل الإخباري- أعلن الجيش الأميركي الجمعة، أنه اعترض ناقلة نفط في المحيط الهندي كانت خاضعة لعقوبات من واشنطن لنقلها نفطا خاما إيرانيا.

اضافة اعلان


وقالت القيادة الأميركية لمنطقة المحيطين الهندي والهادئ (إندوباكوم) في بيان "أجرت القوات الأميركية خلال الليل عملية اعتراض وتفتيش بحرية، مع منحها حق الصعود إلى السفينة "إم تي دافينا" الخاضعة للعقوبات التي كانت تبحر في المحيط الهندي".

 

 
 


gnews

أحدث الأخبار

11 ضحية في جرائم قتل بالأردن خلال عشرة أيام .. محصلة

أخبار محلية 11 ضحية في جرائم قتل بالأردن خلال عشرة أيام .. محصلة

طلبات وTOD من beIN تتعاونان لتقديم تجربة استثنائية لمتابعة كأس العالم FIFA 2026™ في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

أخبار الشركات طلبات وTOD من beIN تتعاونان لتقديم تجربة استثنائية لمتابعة كأس العالم FIFA 2026™ في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

القاضي: الشباب الأردني شريك أساسي في صناعة القرار وبناء المستقبل

شؤون برلمانية القاضي: الشباب الأردني شريك أساسي في صناعة القرار وبناء المستقبل

مركز زين للرياضات الإلكترونية يرعى بطولة STAD Tournament بحضور صانع المحتوى الرياضي بلال حداد

أخبار الشركات مركز زين للرياضات الإلكترونية يرعى بطولة STAD Tournament بحضور صانع المحتوى الرياضي بلال حداد

وفاة أربعة أشخاص في حادثة إطلاق نار بمركز للتنمية الاجتماعية

أخبار محلية كارثة جنوب العاصمة عمان .. وفاة أربعة أشخاص في حادثة إطلاق نار بمركز للتنمية الاجتماعية

الكويت: الاعتداءات الإيرانية المتكررة تتجاهل جهود المجتمع الدولي لخفض التصعيد

عربي ودولي الكويت: الاعتداءات الإيرانية المتكررة تتجاهل جهود المجتمع الدولي لخفض التصعيد

جاهة الشبلي والأشقر .. علان طلب ومنصور أعطى

مناسبات جاهة الشبلي والأشقر .. علان طلب ومنصور أعطى

تحديث بريطاني جديد يعزز مكانة الأردن السياحية عالمياً

أخبار محلية تحديث بريطاني جديد يعزز مكانة الأردن السياحية عالمياً



 
 






الأكثر مشاهدة

 