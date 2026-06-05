الجيش الأميركي يعلن اعتراض ناقلة نفط خاضعة للعقوبات مرتبطة بإيران في المحيط الهندي

الوكيل الإخباري- أعلن الجيش الأميركي الجمعة، أنه اعترض ناقلة نفط في المحيط الهندي كانت خاضعة لعقوبات من واشنطن لنقلها نفطا خاما إيرانيا.

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