الجيش الأميركي يعلن اعتراض ناقلة نفط خاضعة للعقوبات مرتبطة بإيران في المحيط الهندي

وقالت القيادة الأميركية لمنطقة المحيطين الهندي والهادئ (إندوباكوم) في بيان "أجرت القوات الأميركية خلال الليل عملية اعتراض وتفتيش بحرية، مع منحها حق الصعود إلى السفينة "إم تي دافينا" الخاضعة للعقوبات التي كانت تبحر في المحيط الهندي".
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