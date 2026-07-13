الإثنين 2026-07-13 08:31 ص

الجيش الأميركي يعلن الانتهاء من تنفيذ موجة جديدة من الضربات ضد إيران

إطلاق قذيفة أميركية على إيران
إطلاق قذيفة أميركية على إيران
 
الإثنين، 13-07-2026 07:46 ص
الوكيل الإخباري-   أعلن الجيش الأميركي، الأحد، أنه أنهى لليوم الثاني على التوالي موجة جديدة من الضربات استهدفت "عشرات الأهداف" داخل إيران، مؤكداً استعداده لضمان استمرار حرية الملاحة في مضيق هرمز.اضافة اعلان


وقالت القيادة المركزية الأميركية "سنتكوم" إن الضربات استهدفت أنظمة دفاع جوي، ومواقع رادار ساحلية، وقدرات صاروخية، وطائرات مسيّرة، وزوارق صغيرة، باستخدام طائرات مقاتلة وسفن حربية وطائرات وزوارق مسيّرة هجومية.

وأضافت أن العمليات تأتي بهدف تقويض قدرة إيران على مهاجمة السفن التجارية في مضيق هرمز، مشيرة إلى أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أمر بتنفيذ الضربات.

في المقابل، أفادت وسائل إعلام إيرانية بسماع دوي انفجارات في مناطق بوشهر وقشم وجاسك وغربي بندر عباس، فيما أعلنت وكالة "مهر" مقتل شخص وإصابة أربعة آخرين إثر غارة أميركية استهدفت محطة لضخ المياه في مدينة ماهشهر.

كما نقلت شبكة "سي إن إن" عن الجيش الأميركي أن الحرس الثوري الإيراني أطلق النار على سفن تجارية أثناء عبورها مضيق هرمز، في حين أعلنت القوات الأميركية إسقاط صاروخ كروز وطائرة مسيّرة إيرانيتين.

من جانبها، قالت وزارة الخارجية الإيرانية إن محادثات مسقط الأخيرة تناولت ملف إدارة مضيق هرمز، متهمة الولايات المتحدة بإفشال التوصل إلى تفاهم بشأن هذا الملف عبر ممارسة ضغوط على سلطنة عُمان.
 
 


gnews

أحدث الأخبار

إطلاق قذيفة أميركية على إيران

عربي ودولي الجيش الأميركي يعلن الانتهاء من تنفيذ موجة جديدة من الضربات ضد إيران

الجيش: اعتراض وإسقاط 4 صواريخ دخلت المجال الجوي الأردني قادمة من إيران

أخبار محلية الجيش: اعتراض وإسقاط 4 صواريخ دخلت المجال الجوي الأردني قادمة من إيران

البحرين

عربي ودولي إطلاق صفارات الإنذار مجددا اليوم في البحرين

صاروخ إيراني.

عربي ودولي الكويت تعلن أنها تتصدى لأهداف جوية معادية داخل مجالها الجوي

وفيات الاثنين 13-7-226

الوفيات وفيات الاثنين 13-7-2026

أجواء صيفية عادية الاثنين

الطقس الأرصاد: أجواء صيفية عادية الاثنين

رودري يوجه رسالة خاصة إلى يامال قبل مواجهة فرنسا في المونديال

كأس العالم رودري يوجه رسالة خاصة إلى يامال قبل مواجهة فرنسا في المونديال

أكثر من 10 آلاف وفاة بأوروبا جراء موجة الحر وسط حالة تأهب قصوى

عربي ودولي أكثر من 10 آلاف وفاة بأوروبا جراء موجة الحر وسط حالة تأهب قصوى



 
 






الأكثر مشاهدة

 