الجيش الأميركي يعلن بدء سلسلة جديدة من الضربات على إيران

10:41 م

الوكيل الإخباري- أعلن الجيش الأميركي، ليلة الأربعاء، تنفيذ عمليات ضمن الموجة الثانية من الضربات التي نُفذت اليوم ضد إيران، بتوجيه من الرئيس الأميركي دونالد ترامب. اضافة اعلان





وقال الجيش الأميركي، في بيان على صفحة القيادة المركزية للولايات المتحدة على منصة (إكس)، إنّ الضربات تستهدف القدرات العسكرية الإيرانية المستخدمة في تهديد السفن العابرة بحرية عبر مضيق هرمز.



وأكّد أنه يحمل إيران المسؤولية .



وكان ترامب، قال إنّه لا يفضل تحديد مواعيد نهائية، وذلك ردا على صحفيين سألوا ما إذا كانت إيران لديها مهلة قبل أن تبدأ الولايات المتحدة شن هجمات على الجسور الإيرانية.



ويبقى مضيق هرمز عامل توتر أساسيا في النزاع الذي انفجر في 28 شباط 2026 مع بدء ضربات أميركية إسرائيلية على طهران.



وتؤكد إيران، رغم اعتراض الولايات المتحدة، أن لا عودة إلى الوضع الذي كان قائما في مضيق هرمز قبل الحرب، أي حين كان المرور فيه من دون رسوم أو رقابة إيرانية. وتهدّد طهران السفن التي تحاول الإبحار في مسارات بديلة من المسار الوحيد الذي سمحت بالإبحار فيه، قبالة سواحلها، بالاستهداف.



ومنحت السيطرة على المضيق، الذي كان يمر منه خُمس إمدادات النفط العالمية قبل الحرب، إيران نفوذا هائلا مما سمح لها فعليا بامتلاك ورقة ضغط.







